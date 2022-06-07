الجيش الإيراني يُحذر الاحتلال : سنُسوِّي تل أبيب وحيفا بالأرض

وطنا اليوم:حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومارس حيدري، الثلاثاء، من أن قواته وبأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي ستدمر “تل أبيب” في حال ارتكابها أي خطأ تجاه الجمهورية الإسلامية.

تصريحات حيدري جاءت في خطاب له في قاعدة “الإمام الرضا”.

وقال، بحسب وكالة “تسنيم” إن “الكيان الغاصب قد احتل أراضي المسلمين وستعود هذه الأراضي إلى حضن الإسلام في أقل من 25 عامًا”.

وأشار إلى إن “الإنجازات العسكرية والدفاعية لجيش جمهورية إيران الإسلامية شوكة في حلوق الأعداء”.

وأضاف إنه “يتم تجهيز جميع وحدات الجيش بمعدات التصويب الذكية، كما أن مدى الطائرات بدون طيار والصواريخ العملياتية للجيش قد ازداد”.

وأشار حيدري إلى “مدينة” الطائرات المسيرة التابعة للجيش، وقال: “كل هذه المعدات للرد على العدوان الغبي لأعداء الثورة الإسلامية”، ويجري “تغيير وتحديث وتوطين الأسلحة الخفيفة للقوات البرية”.

وحذر قائد القوات البرية للجيش قادة الاحتلال الإسرائيلي بقوله: “بأمر من المرشد الأعلى للثورة، سندمر تل أبيب وحيفا بكل خطأ للعدو”.