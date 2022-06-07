وزير سابق يهاجم تصريحات الفراية حول رفعات المحروقات

وطنا اليوم:هاجم وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق سميح المعايطة تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية حول وجود أربع رفعات متتالية على أسعار المحروقات الأشهر القادمة.

وتساءل المعايطة، الثلاثاء، إن كانت هذه التصريحات “تحضير للناس” أم “سقطة سياسية كبيرة”، في اليوم التالي من إطلاق خطة التحديث الاقتصادي.

وكتب المعايطة: “ما نقرأه على لسان وزير الداخلية أننا مقبلون على أربع رفعات للمحروقات الأشهر القادمة تحضير للناس أم هي سقطة سياسية كبيرة بعد يوم من إطلاق خطة التحديث الاقتصادي”.

وقال الفراية خلال لقائه مع مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في إربد، “إننا مقبلون على أربع رفعات متتالية لسعر الوقود بالأردن في الأشهر المقبلة”.

وأشار إلى أن بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون أن يرسموا بقعة سوداء، بحسب تعبيره.