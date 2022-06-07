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موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط

منذ 3 ثواني
Women film with their phones amidst a severe dust storm in Kuwait City on May 23, 2022. (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP)

وطنا اليوم:تضرب بلاد الشرق الأوسط، موجة شديدة الحرارة، الثلاثاء، تصل في بعض الأماكن إلى 50 درجة مئوية، مما أدى إلى إصدار بعض الدول تحذيرا لمواطنيها من تأثير الطقس السيء.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية عددا من التحذيرات في العديد من المناطق بشأن الموجة الحارة، مثل المنطقة الشرقية والرياض والقصيم.
ووصلت درجة الحرارة 45 درجة مئوية في مناطق الدمام والاحساء وحفر الباطن إلى 48 درجة مئوية، فيما سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ومناطق أخرى 45 درجة مئوية أو أكثر.
وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، عن تسجيل العاصمة 49 درجة مئوية، الثلاثاء.
فيما حذرت الهيئة العامة للأرصادد الجوية في مصر، من أن “هذه الموجة ستؤثر على القاهرة”.
وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك “مع إقبال فصل الصيف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط، الكويت، والعراق، وإيران، وشبه الجزيرة العربية، لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، حيث سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت ٥٠ درجة مئوية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى مصر”.
لكنها قالت إن تأثير الموجة الحارة على مصر سيكون أقل من جيرانها بفضل موقعها الجغرافى.
وأوضحت أن “مرور منخفض الهند الموسمى على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس”.
وذكرت أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الأربعاء درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و38 درجة مئوية، لكن جنوب الصعيد سيتجاوز حاجز ٤٠ درجة مئوية.


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