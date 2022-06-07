كاتب أردني يقدم وثائق دامغة تنسف رواية الخصاونة حول البنى التحتية

وطنا اليوم:تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فيما إذا كان طريق الحامدية في لواء المزار الجنوبي، محافظة الكرك، من البنى التحتية التي تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة التي قصدها رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

يضطر مستخدمو هذه الطريق إلى الالتفاف والعودة قبل الدخول فيها متخذين طريقا بديلة بضعف المسافة تقريبا، فحال هذه الطريق السية بسبب التكسير والحفر يجعل استعمالها من الصعوبة بمكان.

في عام 2014 رفضت مديرية الاشغال العامة والإسكان تسلّم هذه الطريق من شركة المقاولات التي نفذتها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وقالت مديرية أشغال الكرك إن هذه الطريق نفذت بعطاء عام 2014، وعند الاستلام النهائي تبين أن العيب في الخلطة، وكان هناك مراسلات مع المقاول لإعادة إنشائها ولكن لم تتم المعاملة الآن، فتم إنهاء العقد مع المقاول، لافتا إلى إعادة طرح العطاء حال توفر مخصصات في المرحلة القادمة.

ووجه الكاتب صالح الطراونة العديد من الرسائل المكتوبة والمصورة لأصحاب العلاقة، لكن دون فائدة.