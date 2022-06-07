مهم من الضمان الاجتماعي لجميع متقاعديها

وطنا اليوم:دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الاعلامي جميع المتقاعدين والورثة المستحقين إلى تزويدها بأرقام حساباتهم في البنوك التي يتم تحويل رواتبهم التقاعدية إليها وذلك من خلال خدمة “آيبانك”.

وبينت المؤسسة بأن آخر موعد لتزويد المؤسسة بأرقام الحسابات من خلال خدمة “آيبانك” سيكون في نهاية شهر تموز المقبل، مضيفةً بأنها ستقوم بإيقاف تحويل الراتب التقاعدي الى أي متقاعد أو مستحق لم يقم بتزويدها برقم الحساب من خلال خدمة “آيبانك” في المهلة المحددة لذلك.

وأوضحت المؤسسة بأن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة المؤسسة لتوثيق الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين والمستحقين ومعالجة أي اختلالات مرتبطة بتحويل الرواتب لمستحقيها.

ولمعرفة القنوات المتاحة لخدمة “آيبانك” في مختلف البنوك العاملة في المملكة أوضحت المؤسسة أنه بإمكان متقاعديها أو جمهورها الدخول إلى موقع المؤسسة الإلكتروني www.ssc.gov.jo ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية – القنوات المتاحة للعملاء لاستخدام خدمة “آيبانك”