القضاة: سيدنا موسى زار الكرك و الكركية استقبلوه بالذبائح

وطنا اليوم – يصعد الوزير الأسبق والداعية محمد نوح القضاة إلى الواجهة من جديد عقب حديثه عن زيارة سيدنا موسى للكرك وزواجه منها

الداعية ظهر في فيديو يتحدث -حسب ادعائه- عن زيارة سيدنا موسى لمحافظة الكرك في الأردن، قائلاً أن الكركية استقبلوه بالذبائح والجميد والمناسف وزوجوه ابنتهم

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن تداولوا الفيديو لتنهال عقبها تعليقات السخرية على القضاة الذي لم يمض 24 ساعة على إثارته للجدل عقب صورة نشرت له أثناء حضوره لمحاضرة لحاخام يهودي في الإمارات، وماتلاها من بيان نشره الداعية موضحاً أهمية السلام بين الأديان.