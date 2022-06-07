رد عنيف للنابلسي على الرفاعي : لن يترحم احد على حكومة جدك ولا ابوك وهذه ليست حصص قوشان بقطعة الارض

وطنا اليوم – قال المحامي سليمان النابلسي إن الشعب الاردني لن يترحم ابدا على تاريخ حكومات ال الرفاعي مجتمعة والتي امتدت لاكتر من ٤٣١٠ ايام.

جاء ردالنابلسي وهو حفيد سليمان النابلسي الجد رئيس الوزراء الاردني ونجل النائب الأسبق فارس النابلسي على حديث لرئيس الوزراء الاردني الأسبق وعضو مجلس الأعيان الحالي سمير الرفاعي في تصريحات انتقد فيها حكومات الجد النابلسي.

واوضح المحامي النابلسي ان حكومات ال الرفاعي جاءت وفق عدد الايام التالية دون فائدة او رحمة:

الجد ١٢٨٤

الاب ٢٦٢٤

الابن ٤٠٢

المجموع ٤٣١٠

هذه ليست حصص بقوشان قطعة الارض بل عدد الايام التي قضاها ٣ اجيال من عائلة واحدة بمنصب رئيس الوزراء بالأردن.

وانتهت خدمة كل منهم بقصة ( عدم الحصول على الثقة ، هبة شعبية بدأت بمعان و انتشرت بكل الاردن ، ربيع عربي اسقط عدة انظمة وعنا اكتفى بترويح حكومة يعني ترويح حكومة يساوي ترويح بن علي و قتل القذافي و خلع مبارك و اضطرابات مستمرة في سوريا )

ما علينا لما يأتي الحفيد و بمؤسسة محترمة مثل مؤسسة شومان يحكي و يفتي انه حكومة جدي سليمان النابلسي (١٦٢) يوم كانت تخطط للانقلاب على النظام وتتلقى تعليمات من الخارج… هون صار مشكلة…

الحكومة الحزبية الوحيدة بتاريخ البلد ما كانت تخطط للانقلاب وارجع لكتب التاريخ اللي صدرت من ٢٠ سنة وجاي، هاي ممكن تفهمك اللي صار فعلا،

واضاف النابلسي، اللي بده يقلب النظام اللي قام الشعب بسبب تصرفاته يثور بده يخلص منه مرتين،

اللي مجلس النواب ممثل الشعب قرر ما بدي اياك

يا زلمه اترك سليمان النابلسي والحكومة الوطنية على جال ما تبلش فيها.

لما حكومة قعدت ١٦٢ يوم كل الناس بتقولك بدنا حكومة زيها او ياريت نوصل لطريق نقدر نشكل وحده بتشبهها و لما قعدتوا ٤٣١٠ ايام وما حدًا بترحم على ايامكم ولا حدا بقول بدنا حكومه زي حكومه جدك الاولى او ابوك الثالثة او حكومتك الثانية.

بهال ٤٣١٠ يوم ما حدا بيسترجي يحكي الله يعيد اسبوعين منهم والا نص الاردنيين بيحكوا عنه منافق وكذاب

يعني كل يوم قضاه جدي بالحكومة مقابله ٢٦ يوم لعائلتكم الكريمة ومع هيك لما تسأل مين رئيس وزراء قد حاله بكون جدي على رأس القائمة.

و بالنتيجة اذا جدي توفى قبل ٤٦ سنة و شكل الحكومة قبل ٦٦ سنة و لغاية الان مش قادرين تنسوه وبتحاولوا تطمسوا اللي صار معناها المشكلة عندكم مش عنده

و تذكرت بيت شعر بهالمناسبة

كم من رجل يعد بألف رجل وكم من ألف يمرون بلا عداد