خلال أيام .. منصة الكترونية للتسجيل طلبة الصف الأول

وطنا اليوم:قال مدير التعليم العام، الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد جميل المساعفة، إن تسجيل طلبة الصف الأول في المدارس الحكومية للعام القادم سيكون عبر منصة الالكترونية.

وأضاف المساعفة في ادراج له عبر فيسبوك، أن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على المنصة تمهيدًا لإطلاقها في غضون الأيام القليلة القادمة.

ونوه إلى ان الفئة المستهدفة من الطلبة هم من مواليد عام 2016، مشيرا إلى أنه يستطيع الأطفال من مواليد 2014 و2015 ممن لم يدخلوا المدرسة بعد التسجيل عبر المنصة لدخول الصف الأول العام الدراسي المقبل.

وختم قائلا” أسأل الله أن يقر عيون أولياء الأمور بأبنائهم وبناتهم وأن يفرّح قلوبهم بنجاحهم وتميزهم”.