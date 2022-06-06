رئيس هيئة الأركان يبحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري مع أمريكا

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، نائب القاضي العام للقوات البحرية الأمريكية لواء بحري (ليس ريردانز) والوفد المرافق.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري وآلية التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين.