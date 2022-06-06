المياه: لا جديد بمشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن الوزارة تنتظر تقديم العروض من الائتلافات المتأهلة لعطاء مشروع الناقل الوطني قبل نهاية العام الحالي، وسيتم إحالة العطاء على الائتلاف الأفضل، ولا جديد لغاية الآن.

وأشار سلامة الى أن الوزارة تتعامل خلال الفترة الحالية مع الانقطاعات والاختلالات التي تحدث في خطوط المياه، مطالباً بتعاون الجميع لتجاوز الفترة الحالية الصعبة.

وكانت الوزارة قد وزعت مسودة وثائق عطاء مشروع الناقل الوطني على الائتلافات المؤهلة مسبقا حتى يقوموا بإعداد المراجعات الفنية المتعلقة بهذا المشروع، وذلك التزاماً من وزارة المياه والري بالموعد الذي أعلنته، والسير قدماً بتنفيذ هذا المشروع.

ويتضمن المشروع محطة المأخذ التي سيتم إقامتها على الشاطئ الجنوبي في خليج العقبة ومحطة تحلية المياه وخط ناقل بطول 450 كيلومترا لنقل 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة الى جميع محافظات المملكة