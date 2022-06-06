اتفاقية أردنية سعودية للرعاية الصحية بقيمة 400 مليون دولار

وطنا اليوم:بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت الحكومة مع الصَّندوق السّعودي الأردني للاستثمار، اتفاقيَّة مشروع استثماري للرِّعاية الصحيَّة بقيمة 400 مليون دولار.

المشروع الاستثماري يشمل إنشاء مستشفىً جامعي بسعة (300) سرير، و(60) عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، ومبنى للرِّعاية الإسعافيَّة، وجامعة طبيَّة بسعة (600) مقعد، بمعدل (100) مقعد لكل عام دراسي.

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنّ المشروع يجسِّد العلاقة الوطيدة والأخويَّة بين الأردن والمملكة العربيَّة السَّعوديَّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتابع الخصاونة: عملنا بدأب وجدٍّ مع شركائنا وأشقَّائنا في المملكة العربيَّة السّعوديَّة ليرى هذا المشروع الحيوي والمهم النور.

وأكد: نتطلَّع مع شركائنا في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة إلى مزيدٍ من الاتفاقيات الاستثمارية بما يخدم مصالحنا المشتركة.

وأضاف في كلمته: ونحن نلج إلى مئويَّة الدولة الثانية فإننا نقبل بثقة وخطوات واثقة لاستثمار طاقات شبابنا وشاباتنا في الرِّيادة والإبداع وفي مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها.

وشدد الخصاونة على أن الأردن يجري إصلاحات هيكلية لتمكين القطاع الخاص وتوطيده، بما يكفل القيام بدوره المأمول في توليد فرص العمل، وتوظيف الطاقات المبدعة من الشباب وتشجيع الاستثمار وتحقيق النمّو الاقتصادي المأمول.

وأشار إلى أن المشروع الاستثماري سيُنفّذ وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وستؤول ملكيته بجميع عناصره للحكومة، بعد انتهاء مدة التشغيل.

وسيُقام المشروع على قطعة أرض على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، تبلغ مساحتها (187) دونماً، تم استئجارها بموجب اتفاقية طويلة الأمد بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وشركة رؤية عمَّان للاستثمار والتطوير / الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى.

فيما سينفذ المشروع بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات العالمية في مجاليّ الرعاية الصحية والتعليم الطبي، هما: كلية الطب في جامعة لندن كشريك أكاديمي، ومستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية كشريك طبي.