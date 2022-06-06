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18:19
عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين
17:54
التحديث الاقتصادي.. العبرة في التطبيق
16:59
براءة طبيب من “هتك عرض” عشرينية داخل عيادة مستشفى حكومي
16:59
سمعة التعليم والمتحرش… ماذا بعد؟
16:58
انطلاق بطولة الطائرة طالبات والسلة طلاب
16:55
عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
16:55
جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات
16:51
الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي
16:43
Bedtime and daily lifestyle of children as a risk factors for obesity
16:40
رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع
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عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين
منذ ثانيتين
وطنا اليوم _ عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين
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24 ساعة
17:54
التحديث الاقتصادي.. العبرة في التطبيق
16:59
براءة طبيب من “هتك عرض” عشرينية داخل عيادة مستشفى حكومي
16:59
سمعة التعليم والمتحرش… ماذا بعد؟
16:58
انطلاق بطولة الطائرة طالبات والسلة طلاب
16:55
عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
16:55
جمع عقوبة مكرَّر لارتكاب الجنايات لتصل إلى 7 سنوات
16:51
الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي
16:43
Bedtime and daily lifestyle of children as a risk factors for obesity
16:40
رئيس فيلادلفيا يرعى فعاليات معرض الكتاب التاسع
16:36
ورشة عمل لجامعة عمّان الأهلية بالتعاون مع المنتدى العربي للمدن الذكية
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16:10
#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق
16:02
الشبول: الحكومة تستعد لإعلان مخرجات تطوير القطاع العام
16:01
اعتصام مواطن أمام مجلس النواب للمطالبة بفرصة عمل وانقاذ اسرته من الضياع
15:58
ولي العهد يقدم وأجب العزاء لذوي الشهيد ابوغنمي
15:52
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الرياطي : تفاجأت بوجود عقوبتين لم يصوت عليهم المجلس واحتفظ بحقي القانون بخصوص ذلك
15:10
الحكومة: مؤشرات إيجابية لوجود النفط في الأردن
15:04
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15:01
مكافحة التسول تضبط 1023 متسولا في آيار
14:57
حماية المستهلك : أسعار الدجاج بالأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر
14:46
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14:21
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