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عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين

منذ ثانيتين
عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين

وطنا اليوم _ عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين


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