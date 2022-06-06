عاجل : اعتقال نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة ومجموعة من المعلمين

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عاجل / السلطة الفلسطينية صحة الرئيس محمود عباس جيدة، مبددةً مجموعة من التقارير حول تدهور صحته ونقل صلاحياته لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير