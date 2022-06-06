الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه تم التوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي سبيلا لمواجهة التحديات الإقليمية.

وفي مؤتمر صحفي ثلاثي مع وزراء خارجية العراق ومصر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أشار الصفدي إلى إنجاز 80% من التحضيرات اللازمة لأنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة في العراق إلى العقبة الأردنية.

وبين أن المنطقة الاقتصادية مع العراق وتصدير الكهرباء من الأردن ومصر إلى العراق مشروعان سيحققان منفعة مشتركة.

وقال إن زيارته ونظيره المصري سامح شكري إلى بغداد تأتي في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قيادات الدول الثلاث، سبيلاً لتعزيز العمل المشترك وخدمةً لشعوبنا وخطوةً مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون.

وذكر “أن رسالتنا اليوم أننا نرى إلى تعاوننا المشترك حاجةً وضرورةً من أجل زيادة قدرتنا على مواجهة التحديات العديدة والمتنامية في منطقتنا، مُؤكداً الحرص على المضي في التعاون الثلاثي، فالرؤى واضحة، والإرادة صلبة، والعمل ممنهج ومستمر”.

وشدد الصفدي على دعم الأردن للعراق بكل قدراته.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع وزيري خارجية مصر والأردن سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وأضاف: بحثنا انعكاسات الأزمة الأوكرانية على دول المنطقة وقضية الطاقة، مشيرا إلى توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن هنالك إرادة سياسية لتعزيز التعاون المصري العراقي الأردني.

وأبدى تطلعه إلى استمرار التنسيق مع بغداد وعمّان لتعزيز الأمن القومي العربي.

الى ذلك أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الإثنين على أهمية التعاون بين العراق ومصر والأردن وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

وعبر الكاظمي ، خلال استقباله اليوم وزيري خارجية مصر والأردن سامح شكري وأيمن الصفدي ، عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع مصر والأردن وأهمية تطويرها في مختلف المجالات وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية والازدهار والأمن الغذائي المشترك.

وقال الكاظمي إن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة ويخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة.

كما تم التأكيد على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.