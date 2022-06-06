عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق

وطنا اليوم:وصل موقع وطنا اليوم الإخباري كتاب موجه من أحد رؤساء فروع النقابة العامة لأصحاب المخابز ” عثمان خالد عبيد ” ، إلى رئيس النقابة العامة عبدالإله الحموي ، يحذر فيها من تخفيض كميات الطحين المخصصة للمخابز في الزرقاء والمفرق وباقي المحافظات .

وقال عبيد في الكتاب ، أنه تم تحديد الكميات حسب كشوفات وصلت المطاحن من الحكومة ، ودون التنسيق مع النقابة العامة لأصحاب المخابز .

وبين أن هذا القرار سيضر بالقطاع ، وطالب بوقفه ، كون تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى انقطاع الخبز عن المواطنين في معظم المحافظات .