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#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق

منذ ثانيتين
#عاجل هل نحن امام ازمة خبز .. كتاب يكشف تخفيض حصة المخابز من الدقيق

وطنا اليوم:وصل موقع وطنا اليوم الإخباري كتاب موجه من أحد رؤساء فروع النقابة العامة لأصحاب المخابز ” عثمان خالد عبيد ” ، إلى رئيس النقابة العامة عبدالإله الحموي ، يحذر فيها من تخفيض كميات الطحين المخصصة للمخابز في الزرقاء والمفرق وباقي المحافظات .
وقال عبيد في الكتاب ، أنه تم تحديد الكميات حسب كشوفات وصلت المطاحن من الحكومة ، ودون التنسيق مع النقابة العامة لأصحاب المخابز .
وبين أن هذا القرار سيضر بالقطاع ، وطالب بوقفه ، كون تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى انقطاع الخبز عن المواطنين في معظم المحافظات .

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