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الروابدة: يجب إعادة هيكلة الدولة بمجلس وزراء مسيس يعود له القرار

منذ 5 دقائق
الروابدة: يجب إعادة هيكلة الدولة بمجلس وزراء مسيس يعود له القرار

وطنا اليوم –  قال رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة إن الأردن يعاني من هموم وتحديات يعيشها الوطن نتيجة ظروف وممارسات داخلية وتطورات خارجية.

وأضاف الروابدة خلال محاضرة في جامعة البلقاء التطبيقية امس الاحد إنه لا يجوز لنا جعل الحديث عن الظروف والتحديات دعوة للاستسلام، تجاهل الهموم والتحديات، ولم يعد بالامكان انتظار الفرج من أحد، والمسؤولية علينا وبحاجة لاصلاح حقيقي من الجذور من خلال اعادة هيكلة الدولة بمجلس وزراء مسيس يعود له القرار.

وتابع يقول: “نحتاج لديمقراطية حزبية تضم الصفوف، وانتخابات نزيهة لا يشوبها المال الأسود”.


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