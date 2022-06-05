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خبيران: الاردن يعوم على بحر من الثروات الطبيعية

منذ دقيقتين
خبيران: الاردن يعوم على بحر من الثروات الطبيعية

 

وطنا اليوم –  قال خبيران في المعادن والجيولوجيا إن الأردن يعوم على بحر من الثروات الطبيعية، غير المكتشفة أو المستغلّة.

ودعا الخبير الدولي أيمن عياش ونقيب الحيولوجيين الاردنيين المهندس خالد الشوابكه عبر برنامج هذا المساء الذي يقدمه عبر التلفزيون الاردني عمر كلّاب وتعده الصحفية حلا ابو تايه، للاستفادة من هذه الثروات في رفد الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات.

وقال عياش ان قطاع الثروات الطبيعية في الاردن واعد ويقع ضمن نطاق الدرع العربي اللوبي بالنسبة للثروات المعدنية .

وتابع ان النطاق العربي يبدأ من منتصف الاردن الى حدود اثيوبيا على شقي البحر الاحمر .

واشار الى ان السعودية ومصر استغلت الثروات المعدنية ووضعت خططا لتكون هذه الثروات رديفة لميزانياتها

واضاف عياش ان القناعة العلمية الموجودة في الاردن اننا نمتلك ثروات معدنية رائعة .

من جهته ، قال الشوابكة ، ان الاردن غني بثرواته الطبيعية و من اهمها ( الصخر الزيتي ، الفوسفات ، البوتاس ، السليكا ، الذهب ، النحاس ) وغيرها ومعظمها لم يستغل .

واضاف ، ان قطاع الطاقة في الاردن ساهم بـ 9% من الناتج المحلي مشيرا الى ان 27% من صادرات الاردن من قطاع الطاقة بحسب الدراسات الحكومية .

وبين الشوابكة اسباب عدم استغلال الثروات الطبيعية كعدم التسويق الصحيح للمستثمر  والتشريعات الناظمة لقطاع التعدين بالاضافة الى الضرائب المضافة على استملاك الاراضي للمستثمرين .


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