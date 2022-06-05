بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

منذ 4 ثواني
النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

وطنا اليوم:بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية)، عددا من مطالب قطاع النقل في العاصمة عمان.
وأكد الحباشنة، في بيان صحفي للهيئة اليوم الأحد، أهمية الشراكة والتعاون مع لجان اللامركزية في محافظة العاصمة والمحافظات كافة، لكونهم الأقرب للمواطن.
وعرض الحباشنة مشاريع النقل التي تقع ضمن اختصاص الهيئة في العاصمة عمان وفي مقدمتها مظلات مواقف التحميل والتنزيل والباص السريع بين عمان والزرقاء وخدمة النقل المدرسي لمحافظات المملكة كافة، مبديا جاهزية الهيئة للتعاون مع المؤسسات الحكومية الخدمية ذات العلاقة بالقطاع لخدمة مطالب ألوية ومناطق العاصمة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة اللامركزية أهمية التواصل مع المؤسسات الحكومية الخدمية، مثمنين دعوة الهيئة لهذا اللقاء، وللمشاريع التي تقدمها خدمة للمواطنين.
كما قدم أعضاء الهيئة عددا من المطالب ذات العلاقة بقطاع النقل منها مظلات مواقف التحميل والتنزيل، وخدمة المناطق السكنية الجديدة، وخدمة نقل طلاب المدارس الحكومية، وخدمة طلاب الجامعات، إضافة إلى مطالب تتعلق بتوفير مبيت للشاحنات في مناطق جنوب عمان


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

16:20

تقرير يكشف “ما يحدث مع صلاح”.. عملاق أوروبا دخل على الخط

16:07

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن 24% خلال أسبوع

16:02

الحكومة : نحو 3.4 مليون أردني مؤمّن تأمينا صحيا مدنيا

15:57

وزير الصناعة والتجارة الأردني تحت القصف الإلكتروني

15:41

جبهة لبنان ستُفتَح .. المُقاومة :4 حماقات إذا ارتكبتها إسرائيل سيبدأ الاشتباك

15:26

العثور على جثة سيدة في قناة الملك عبدالله

15:12

تصريحاته مُهينة .. أوكرانيا غاضبة من مقابلة ماكرون

15:06

اصابة موظف ببلدية الظليل وتكسير زجاج سيارة عمله

15:03

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحذر من صفحات مزورة

14:37

قطيشات يلتقي لاعبي الفيصلي و مفاوضات مع العربي

14:34

رئيس هيئة الأركان المشتركة يعود مصابي واجب مالي

14:30

عطية فخور بـ 20 طالباً لانسحابهم من منظمة تدعم الاحتلال

14:26

شكوتان رسميتان في قضية التحرش بجامعة العلوم والتكنولوجيا

14:12

الأوقاف تستحدث برنامج المساكن للأسر الفقيرة

14:09

الخوالدة: المشاركة السياسية والحزبية ليست لها علاقة بتوفر فرص العمل

14:06

المطاعم السياحية ترفع أسعارها.. وتكشف عن الاسباب

14:00

عربيات: زخماً شديداً أدى الى إغلاق التسجيل بمسابقة المحارب الدولية

13:30

1730 دينار كلفة مصابيح لمركبة وزير الاستثمار

13:14

زيارة سفيرة بريطانيا للتغير المناخي COP26 السيدة Janet Rogan لجامعة فيلادلفيا

13:13

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

13:11

فيلادلفيا تقيم اليوم الهندسي الخامس عشر تحت عنوان ” نشر نتاجات المشروع الأوروبي IREEDER”‎‎

12:53

مفتي عُمان يهاجم مسؤولاً هندياً تطاول على النبي محمد: حرب على كل مسلم

12:49

إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

12:40

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

11:59

احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

11:58

9 إصابات بحادث مروع في عوجان

11:47

الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

11:25

لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي.. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

11:18

صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

11:07

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

11:02

عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

10:47

جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

10:44

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

10:40

وزير البيئة: الأردن ملتزم بالعمل لمعالجة أزمات المناخ

10:23

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

09:19

الاحتلال يغلق المسجد القبلي بـ”الجنازير” والأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي