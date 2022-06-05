ارتفاع إصابات كورونا في الأردن 24% خلال أسبوع

وطنا اليوم:أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع الوبائي 22 لعام 2022 والممتد بين 28 أيار إلى 3 حزيران، سجل 334 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 269 حالة للأسبوع الوبائي 21، وبارتفاع حوالي 24 بالمئة.

وبين الدكتور البلبيسي اليوم الأحد، أنه خلال الأسبوع الوبائي 22 سُجل حالتا وفاة.

ولفت إلى أن عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم إجزاؤها خلال الأسبوع بغت 15071 فحصا، مقارنة مع 15933 فحصا خلال الاسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 5 بالمئة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 4 حالات، مقارنة بـ7 حالات خلال الأسبوع رقم 21، وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.2 بالمئة، مقارنة مع 1.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 21، وبارتفاع 29 بالمئة.

وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 241 حالة، مقارنة مع 184 خلال الأسبوع رقم 21، وبارتفاع حوالي 31 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، أوضح البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 22 بلغ للجرعة الأولى 6081 مقارنة مع 5365 في الاسبوع الذي سبقه، وللجرعة الثانية 9465 مقارنة مع 4518، وللجرعة ثالثة 2051 مقارنة مع 1962، وبمجموع 17597 مقارنة مع 11845 خلال الأسبوع رقم 21، وبنسبة ارتفاع حوالي 50 بالمئة.

وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4789940 وبنسبة حوالي 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4512045 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وللجرعة الثالثة 660428.

وحول تطعيم الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 235015 وبنسبة 25 بالمئة، وللجرعة الثانية 193354 وبنسبة 20 بالمئة، أما الفئة العمرية 5 -11 سنة فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 239، والجرعة الثانية 167 شخصا.