الحكومة : نحو 3.4 مليون أردني مؤمّن تأمينا صحيا مدنيا

وطنا اليوم:بلغ عدد المؤمنين تأمينا صحيا مدنيا لدى إدارة التأمين الصحي نحو 3.4 مليون شخصا حتى 1 حزيران/يونيو الحالي، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة، إن عدد الموظفين والمتقاعدين ومنتفعيهم المسجلين في التأمين بلغ 1352824.

وأوضحت أن عدد الأطفال دون سن الـ6 سنوات المؤمنين بلغ 650000، وبلغ عدد المؤمن عليهم ضمن فئة “شفاء لمرضى السرطان” 2269، و125063 لمن هم فوق الـ60 عاما، و67629 ضمن فئة “مادة 30، مادة 31، فئة النساء الحوامل، متبرع الدم، متبرع الأعضاء”.