بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مفتي عُمان يهاجم مسؤولاً هندياً تطاول على النبي محمد: حرب على كل مسلم

منذ ثانيتين
مفتي عُمان يهاجم مسؤولاً هندياً تطاول على النبي محمد: حرب على كل مسلم

وطنا اليوم:انتقد مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، السبت 4 يونيو/حزيران 2022، تصريحات مسيئة للنبي محمد عليه السلام، أطلقها المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند والذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وأشعلت غضباً على تويتر.
جاء ذلك في بيان للخليلي نشره على صفحته الرسمية على تويتر، قال فيه: “إن الاجتراء الوقح البذيء من الناطق الرسمي باسم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هو حرب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة”.
السياسي الهندي البارز “بهاراتيا جاناتا”، رئيس مجلس إدارة حزب مودي، كتب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، متسائلاً عن سبب زواج النبي محمد بالسيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً في العالم العربي، معتبرين أن ما يقوم به السياسي الهندي تجاوُز للخطوط الحمراء، خاصةً أن الهند تشهد موجة كراهية غير مسبوقة، وضغوطات تجاه المسلمين هنالك.
وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على وسم تصدر عدداً من الدول في المنطقة، حمل اسم “إلا رسول الله يا مودي”.
صفحة الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، التي يتابعها عشرات الآلاف، على موقع تويتر، نشرت فيديو للداعية محمد حسن الددو، وعلقت عليه قائلة: “العلامة الددو يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، أن يغضبوا لرسول الله، كلٌّ بقدر استطاعته، بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله ﷺ، والتعريض بأمِّنا عائشة، اغضبوا يا أمة المليار”.
من فلسطين، كتب الداعية جهاد حلس تعليقاً على تغريدة المسؤول الهندي، قال فيه: “الناطق باسم الحزب الحاكم في الهند يشتم رسول الله، ويطعن في عرضه، في عدة تغريدات حقيرة! والله لو غضب 2 مليار مسلم لرسولهم غضبة رجل واحد، لما تجرّأ كلب على رسول الله، ولا على دين الله، ولكنه الذل والهوان! اللهم انتصر لنبيك، واقطع لسان كل مفترٍ كذاب”.
الداعية سعد الغامدي بدوره علق قائلاً: “ما تجرأ عابد البقر على النيل من سيد البشر صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن رأى هوان الإسلام عند أنظمة الحكم الفاسدة، خاصةً أولئك الذين يستقبلونه بالأحضان، ويعقدون معه الصفقات، ويستقبلون كهنته الوثنيين المعتدين استقبال المحبة والإعزاز”.
فيما كتب محمد الصغير، عضو مجلس العلماء المسلمين في مصر: “تصريحات المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في #الهند، والتي سب فيها رسول الله، وتعرّض لزوجه عائشة، في سلسلة ممنهجة من الإساءات ضد الإسلام والتضييق على المسلمين، أغراهم بهذا التطاول أن كل جرائمهم السابقة مرت دون نكير!”.
يأتي هذا في وقت كشف فيه تقرير أمريكي عن حرية الأديان في العالم، أن مسؤولين بالهند يدعمون هجمات على أفراد من الأقليات الدينية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن التقرير يُظهر أن الحرية الدينية وحقوق الأقليات الدينية مهددة في جميع أنحاء العالم، وضمن ذلك الهند.
واندلعت نزاعات بين المجتمعات الدينية في الهند حول أماكن العبادة، منذ أن نالت البلاد استقلالها عن الحكم البريطاني في عام 1947، لكنها أصبحت أكثر شيوعاً في السنوات الأخيرة، ويمثل المسلمون نحو 13% من سكان الهند


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:49

إيطاليا تُحذر تكشف عن أزمة كبيرة : حرب الخبز العالمية بدأت

12:40

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

11:59

احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

11:58

9 إصابات بحادث مروع في عوجان

11:47

الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

11:25

لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي.. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

11:18

صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

11:07

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

11:02

عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

10:47

جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

10:44

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

10:40

وزير البيئة: الأردن ملتزم بالعمل لمعالجة أزمات المناخ

10:23

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

09:19

الاحتلال يغلق المسجد القبلي بـ”الجنازير” والأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية

09:14

12 مليار طن سيليكا تختزنها أراضي جنوب المملكة

06:54

الزراعة توضح ملابسات نفوق جماعي للأبقار داخل مزرعة واحدة

06:51

خلال يوم واحد.. ايلون ماسك يخسر 17 مليار دولار في “تسلا”

05:59

حالة البلاد: مجموع موازنات الجامعات الرسمية وصل إلى 619 مليون دينار العام 2021

02:19

كاظمة يقدم عرض للعرسان وتصريحات اللاعب تثير الجدل

00:16

الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

22:53

الحديد و طعمة يتلقيان عروضا خارجية

22:19

إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية في محافظة البلقاء

21:44

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عبدون

21:39

العجارمة يلوّح بمزيد من التصعيد مع الحكومة بشأن ملف تسعيرة المحروقات

21:30

العمل الإسلامي: حكومة الخصاونة باتت عبئا على الدولة والشعب

21:16

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

21:10

فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

20:23

الكباريتي: اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال

20:17

برشلونة يكشف عن الزي الرسمي الجديد

20:15

الرزاز يتحدث عن تجربته ..تطوير الثانوية العامة وامتحانها واجه تحديات

20:07

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الاثنين

19:36

جمعية جماعة الإخوان المسلمين جنوب عمان… تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الاستقلال

19:15

الدكتور احمد السعد يرد على محاولات التشويه: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت

18:34

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

18:25

العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي

17:00

النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي