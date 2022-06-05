مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

وطنا اليوم:قُتل 3 أشخاص وأصيب حوالي 11 آخرين في حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد، 5 يونيو/حزيران 2022، والتي أوضحت أن الجناة لا يزالون أحراراً.

حيث قالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق وابل من الرصاص، من عدة مسلحين، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما يقرب من 12 آخرين، في ساوث ستريت، بولاية فيلادلفيا.

حادث إطلاق نار هذا وقع قبل منتصف ليل السبت/الأحد بقليل، عندما سمعت دورية للشرطة العديد من الطلقات النارية بساوث ستريت.

حيث قال المفتش “دي إف بيس”، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن هؤلاء الضباط رأوا عدة رماة نشطين يُطلقون النار على حشد، وأوضح: “أطلق أحد الضباط النار على أحد الرماة، إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المشتبه به قد أُصيب، وأَلقى المشتبه به سلاحه وهرب”.

بينما تم العثور على بندقيتين على الأقل في مكان الحادث. وقال بيس: كان من بين الضحايا رجلان وامرأة، حيث أصيب الثلاثة بعدة أعيرة نارية في الجسم.

في حادث إطلاق نار آخر، توفيت فتاة وأصيب 8 أشخاص آخرين بجروح، في إطلاق نار، 4 مايو/أيار الماضي، في مركز تسوق في مدينة فينكس بولاية أريزونا.

إذ نقل تقرير نشره موقع “ذا هيل” عن الشرطة، أن فتاتين تخضعان للعلاج من إصابات خطيرة، وتوفيت أخرى بسبب جروح خطيرة. وأكدت الشرطة، وفقاً للموقع، نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية.

حيث قال آندي ويليامز، من شرطة فينكس لشبكة “أيه بي سي15″، إن “شجاراً اندلع خلال تجمّع لوجود 100 شخص في مركز التسوق، وتصاعدت الأحداث لتصل إلى إطلاق نار”.

أضاف أنه حتى الآن لم يُعتقل أي مشتبه، إذ يجري فحص العديد من الأدلة والمقاطع المصورة