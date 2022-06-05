بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

منذ 3 ثواني
مسلحون يوقعون قتلى وجرحى في هجوم جديد بأمريكا

وطنا اليوم:قُتل 3 أشخاص وأصيب حوالي 11 آخرين في حادث إطلاق نار جديد في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته الشرطة الأمريكية في وقت مبكر من صباح الأحد، 5 يونيو/حزيران 2022، والتي أوضحت أن الجناة لا يزالون أحراراً.
حيث قالت وسائل إعلام محلية إن إطلاق وابل من الرصاص، من عدة مسلحين، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ما يقرب من 12 آخرين، في ساوث ستريت، بولاية فيلادلفيا.
حادث إطلاق نار هذا وقع قبل منتصف ليل السبت/الأحد بقليل، عندما سمعت دورية للشرطة العديد من الطلقات النارية بساوث ستريت.
حيث قال المفتش “دي إف بيس”، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن هؤلاء الضباط رأوا عدة رماة نشطين يُطلقون النار على حشد، وأوضح: “أطلق أحد الضباط النار على أحد الرماة، إنه من غير الواضح ما إذا كان هذا المشتبه به قد أُصيب، وأَلقى المشتبه به سلاحه وهرب”.
بينما تم العثور على بندقيتين على الأقل في مكان الحادث. وقال بيس: كان من بين الضحايا رجلان وامرأة، حيث أصيب الثلاثة بعدة أعيرة نارية في الجسم.
في حادث إطلاق نار آخر، توفيت فتاة وأصيب 8 أشخاص آخرين بجروح، في إطلاق نار، 4 مايو/أيار الماضي، في مركز تسوق في مدينة فينكس بولاية أريزونا.
إذ نقل تقرير نشره موقع “ذا هيل” عن الشرطة، أن فتاتين تخضعان للعلاج من إصابات خطيرة، وتوفيت أخرى بسبب جروح خطيرة. وأكدت الشرطة، وفقاً للموقع، نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المحلية.
حيث قال آندي ويليامز، من شرطة فينكس لشبكة “أيه بي سي15″، إن “شجاراً اندلع خلال تجمّع لوجود 100 شخص في مركز التسوق، وتصاعدت الأحداث لتصل إلى إطلاق نار”.
أضاف أنه حتى الآن لم يُعتقل أي مشتبه، إذ يجري فحص العديد من الأدلة والمقاطع المصورة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

12:31

رفع عقوبة أرباب سوابق بالزرقاء حتى 4 سنوات

12:26

لليوم الخامس .. تواصل نفوق الأبقار في المفرق

12:19

العيسوي يقدم واجب العزاء لاهل الشهيد علي الجوابرة

12:08

حماية المستهلك: على الأردنيين الترشيد والتقشف

11:59

احمد هايل : تركيزنا منصب على مواجهة أستراليا

11:58

9 إصابات بحادث مروع في عوجان

11:47

الرزاز: الشباب هم الغاية والحرية يقابلها واجب المواطنة

11:25

لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي.. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

11:18

صدمة في العراق بعد وفاة لاعب المنتخب السابق حيدر عبد الرزاق

11:07

توقيع مذكرتي تفاهم للتنقيب عن النحاس في ضانا والذهب في أبو خشيبة

11:02

عودة 566 شخصا منذ تطبيق وثيقة الجلوة بالمفرق

10:47

جمال عمواسي يلبي النداء وينقذ طفلاً أردنياً

10:44

الجغبير: الصناعة الوطنية هي القطاع الاكثر تشغيلا للعمالة الوطنية

10:40

وزير البيئة: الأردن ملتزم بالعمل لمعالجة أزمات المناخ

10:23

#عاجل استشهاد أردنيين اثنين إثر سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في إربد

10:15

اتفاقية بين كابيتال بنك وصندوق الاستثمارات السعودي لزيادة رأس المال إلى 263 مليون دينار

10:08

هاشتاج إلا رسول الله يا مودي يتصدر تويتر

09:58

وفيات الاحد 5-6-2022

09:55

اتفاقية لانشاء جامعة طبية بـ 400 مليون دولار

09:46

عواد: عدم ضبط ارتفاع الأسعار يهدد عمل آلاف العاملين بالمطاعم

09:36

10 بالمئة ارتفاع متوقع على أسعار السيارات حتى نهاية العام

09:31

وفاة واصابتان بتصادم مركبتين على طريق جرش الزرقاء

09:27

الشبول: ندرس خيارات بشأن قانون الدفاع

09:19

الاحتلال يغلق المسجد القبلي بـ”الجنازير” والأقصى تحول إلى ثكنة عسكرية

09:14

12 مليار طن سيليكا تختزنها أراضي جنوب المملكة

06:54

الزراعة توضح ملابسات نفوق جماعي للأبقار داخل مزرعة واحدة

06:51

خلال يوم واحد.. ايلون ماسك يخسر 17 مليار دولار في “تسلا”

05:59

حالة البلاد: مجموع موازنات الجامعات الرسمية وصل إلى 619 مليون دينار العام 2021

02:19

كاظمة يقدم عرض للعرسان وتصريحات اللاعب تثير الجدل

00:16

الأنصار اللبناني يجدد لمدربه عبدالله ابو زمع لموسم اخر

22:53

الحديد و طعمة يتلقيان عروضا خارجية

22:19

إصابة سبعة أشخاص إثر سقوطهم داخل حفرة امتصاصية في محافظة البلقاء

21:44

الامن العام يتعامل مع مشاجرة في عبدون

21:39

العجارمة يلوّح بمزيد من التصعيد مع الحكومة بشأن ملف تسعيرة المحروقات

21:30

العمل الإسلامي: حكومة الخصاونة باتت عبئا على الدولة والشعب

21:16

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

21:10

فيديوهات متداولة للهزة الأرضية التي وقعت في الكويت السبت

20:23

الكباريتي: اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال

20:17

برشلونة يكشف عن الزي الرسمي الجديد

20:15

الرزاز يتحدث عن تجربته ..تطوير الثانوية العامة وامتحانها واجه تحديات

20:07

إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي الاثنين

19:36

جمعية جماعة الإخوان المسلمين جنوب عمان… تقيم حفلا بمناسبة ذكرى الاستقلال

19:15

الدكتور احمد السعد يرد على محاولات التشويه: أبلغوها ان اسمها الرباعي ونسخة من كل ما نشرته وصلت

18:34

بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية

18:25

العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزي

17:00

النابلسي يشارك نادي المرأة الرياضي احتفاله بعيد الاستقلال

16:29

وزير البيئة يرعى حفل توزيع جوائز مسابقة “دور 2022” بجامعة البترا

16:19

الأميرة سمية للتكنولوجيا” تستحدثُ برنامجا للماجستير في إدارة سلاسل التوريد والتكنولوجيا اللوجستية

وفيات

وفيات الاحد 5-6-2022العجارمة ينعى البرلمانية والمربية الفاضلة مريم اللوزيالدغمي ينعى النائب الأسبق اللوزيالنائب الأسبق مريم اللوزي في ذمة اللهرئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي