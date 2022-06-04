الكباريتي: اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال

وطنا اليوم – قال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي ان تخفيض تكلفة الكهرباء مهم لتخفيض أسعار السلع ، لكن التخفيض الأخير الذي قامت به الحكومة قليل جدا ، ولن يؤثر على أسعار السلع بشكل مباشر وسريع.

وبين في تصريحات لتلفزيون المملكة : الحكومة خفضت أسعار الكهرباء لكنها في المقابل رفعت أسعار الطاقة (المحروقات) بنسب خيالية ، فـ “اللي قدمته الحكومة بإيدها اليمين أخذته بالشمال”.

وأشار الى ان تخفيض الكلفة يكون بشكل عام من جميع الجوانب ، وليس بتخفيض كلفة ورفع أخرى مكانها.

وأضاف : الدولة مشكورة على تخفيض الكهرباء ، ولكن يجب النظر على الامور كوحدة واحدة ، وتأثير انخفاض أسعار الكهرباء لن يلاحظه المستهلك ، ومن الممكن ان تكون هنالك عوامل أخرى ساهمت في انخفاض بعض السلع لكن ليس بسبب الكهرباء.