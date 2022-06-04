الشبول: مصادر المياه في جرش سليمة وغير ملوثة وجرش بؤرة ساخنة

وطنا اليوم_ قال الأمين العام للرعاية الصحية والأوبئة في وزراة الصحة الدكتور رائد الشبول، إن نتائج فحوصات مصادر المياه في محافظة جرش أظهرت أنها “سليمة وغير ملوثة”. وأضاف الشبول، السبت، أن جرش أصبحت من البؤر الساخنة وهي من المحافظات التي تم تغيير الاستراتيجية فيها لجمع العينات من أسبوعين لأسبوع واحد من المنشآت الغذائية.

وبيّن أنه سيتم تكثيف الجولات وزيادة الكوادر الرقابية على المنشآت الغذائية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء على المنشآت الغذائية خاصة في فصل الصيف. وأشار الشبول إلى أن عدد حالات الاشتباه بالتسمم التي راجعت مستشفى جرش الحكومي بلغت 41 وغادرت جميعها باستثناء حالتين ما زالت قيد العلاج وصفت بالمستقرة.