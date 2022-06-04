فرق التشغيل بوزارة العمل تواصل جولاتها لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني

وطنا اليوم_واصلت فرق مديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل جولاتها للاجتماع مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات في محافظات المملكة لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني.



وقال مدير مديرية التشغيل المركزي في الوزارة الدكتور عون النهار في تصريح صحفي اليوم، إن هذه الجولات تأتي بتوجيهات من وزير العمل نايف استيتية للوصول إلى كل ألوية ومحافظات المملكة لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني.



وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة، واجتماع في غرف التجارة وعدد من الجمعيات والشركات في محافظة مادبا، واجتماع في غرفة تجارة جرش بحضور المحافظ محمد أبو رمان ورئيس مجلس المحافظة، واجتماع في غرفة تجارة المفرق وعدد من الجمعيات ومحطات المعرفة في المحافظة.



وأكد النهار أن الهدف من البرنامج تشغيل الشباب من الفئة العمرية 18- 40 سنة، من خلال ربط الباحثين عن فرص العمل بالفرص الموجودة في القطاع الخاص والوصول إلى جميع القطاعات الاقتصادية في المحافظات، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج في مساعدة الشركات في القطاع الخاص على تحمل جزء من أجور العاملين الجدد لمدة 6 أشهر بالعقد الذي يبرم بين صاحب العمل والعامل لمدة 12 شهرا.