الغذاء والدواء توضح إجراءاتها بخصوص حالات التسمم في جرش

وطنا اليوم_اكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن متابعة المؤسسة لا زالت جارية منذ ورود معلومات تتعلق بحالات تعاني من أعراض تسمم مساء أمس، وذلك للوقوف على أي مستجدات حول مصدر البكتيريا التي تسببت بالتسمم وبالتنسيق مع مديرية صحة جرش.



وأوضح مهيدات في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة توجهت على الفور إلى منطقة سوف وأجرت مسحا شاملا للمنشآت الغذائية ضمن منطقة التسمم بما فيها المطاعم وأغلقت مطعمين احترازيا، مضيفا أنه تم احترازيا سحب عينات موسعة من المواد الغذائيه المتداولة هناك وكذلك من الوجبات المعدة في المطاعم ومدخلات انتاجها لغايات تحليلها مخبريا في مختبرات المؤسسة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي مخاطر من المحتمل أن تكون السبب وراء التسمم وسيتم الإعلان عن نتائج التحاليل المخبرية فور ظهورها.



ودعت المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000