خبير اقتصادي يتحدث عن مدى تأثر الأردن بأزمة القمح

وطنا اليوم_قال الباحث والخبير الاقتصادي مفلح عقل، اليوم السبت، إنه يوجد عدة سيناريوهات لأزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا، خاصة أنها مرتبطة بمدة الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف عقل، أن الحديث بأن العالم مرشح لحدوث مجاعة جراء أزمة القمح عالميا فيه نوع من “المبالغة والحقيقة” معا، لأن بعض الدول تتعمد تسويق فكرة انتشار المجاعة في العالم للضغط على روسيا في حربها مع أوكرانيا.



أما السيناريو الآخر ففيه شيء من الحقيقة، جراء توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا وبلدان أخرى، ما أدى لارتفاع الأسعار نحو 60%.



وأوضح أن ارتفاع أسعار القمح مرهق للدول الفقيرة، خاصة في مجال الإنفاق على المواد الغذائية ومادة الخبز.



وحول تأثر الأردن بأزمة القمح قال، “لا نعلم متى ستنتهي الحرب ولدينا احتياطي يكفينا لمدة 13 شهرا بالأسعار القديمة وهذا جيد”.



ولفت إلى أن إطالة أمد الأزمة عالميا يرتب على الحكومة الشراء بالأسعار الجديدة، وتحمل أعباء الفرق التي تقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي.