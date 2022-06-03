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وزير الصناعة يتحدى والسبب أسعار الدواجن في الأردن !

منذ 3 ثواني
وزير الصناعة يتحدى والسبب أسعار الدواجن في الأردن !

وطنا اليوم – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن أسعار الدواجن في الأردن الأقل على مستوى العالم.

وأضاف الشمالي ، الجمعة، “اتحدى أي شخص يطلع أي رقم يباع فيه الدجاج الطازج او المجمد بسعر أقل من الأردن”.

وتابع  “في دول مجاورة وغيرها بدول دخلها مماثل للأردن وأعلى من الأردن وأقل من الأردن”.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن كانت قبل رمضان أكثر من دينارين وكانت تصل إلى دينارين و20 قرشا، وتم تحديد أسعارها بدينارين لخصوصية شهر رمضان، وبعد ذلك من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى طبيعتها..

وعن أسعار الخبز قال الشمالي إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.

وبين أن الأردن قرر بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عدم رفع أسعار الخبز حتى نهاية العام، مؤكدا أنه لا رفع على أسعار الخبز حاليا.

وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز حتى وإن وصل سعر القمح إلى 1000 دولار.


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