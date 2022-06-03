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الاعرج: لو انشأنا مصفاة نفط حديثة لتمكنا من دفع قيمتها خلال سنتين

منذ ثانيتين
الاعرج: لو انشأنا مصفاة نفط حديثة لتمكنا من دفع قيمتها خلال سنتين

 

وطنا اليوم –  قال خبير الطاقة رائد الأعرج في تغريدة نشرها عبر تويتر : ان الأردن يدفع سنويا حسب الأسعار الحالية حوالي ١ مليار دولار سنويا بدل كلف تكرير مشتقات نفطية لمصافي النفط العالمية

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه تويتر

واضاف لو انشأنا مصفاة نفط حديثة لتمكنا من دفع قيمتها خلال سنتين .

وقال ” ضرورة ومصلحة وطنية عليا لان عدم الإصلاح يؤثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي الأردني .

وكان الأعرج قد دعا في منشور سابق الى تجميد كافة رخص الطاقة المتجددة ووقف العمل بالتعرفة الجديدة وكذلك وقف العمل بأدوات الدعم كصافي القياس والعبور وعكس الكلفة الحقيقية والتخلص من الباخرة العائمة

اضافة الى وقف مشاريع التصدير التي تكلف النظام الكهربائي.


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