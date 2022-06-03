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الدول المشاركة في مسابقة ” المحارب” المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

منذ 3 ثواني
الدول المشاركة في مسابقة ” المحارب” المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

 

وطنا اليوم – اعلنت الل‏جنة المنظمة لمسابقة المحارب اسماء الفرق والدول المشاركة في مسابقة المحارب الدولية في نسختها 12 المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

حيث تشارك 9 دول جديدة للمرة الأولى في هذه النسخة

حيث يشارك من الدول العربية الدول والفرق التالية : –

‏الأردن 6  فرق وهي :
الفريق 1 الحرس الملكي RG
الفريق 2 الحرس الملكي RG
فريق التدخل السريع QRF
فريق دائرة المخابرات العامة GID
فريق وحدة البحث الجنائي CMU
فريق قوات الدرك

العراق  فريقين وهم :
فريق جهاز مكافخة الإرهاب ICTS
فريق الرد السريع IIF

‏السعودية 3  فرق وهم :
فريق رئاسة الحرس الملكي السعودي SRG
فريقين من وزارة الدفاع (لم يحدد الصنف والنوع)

قطر 3 فرق وجميعهم من قوات العمليات الخاصة SF

الكويت فريق واحد من كتيبة المغاوير 25

البحرين  فريقين وكلاهما من قوة دفاع البحرين (لم يحدد الصنف والنوع)

‏سلطنة عمان  فريق واحد من قوات الشرطة

السودان  فريق واحد من وزارة الداخلية

٢٠٢٢٠٦٠٣ ١٩٢٧٤٦ - وطنا نيوز


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