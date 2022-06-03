الدول المشاركة في مسابقة ” المحارب” المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

وطنا اليوم – اعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة المحارب اسماء الفرق والدول المشاركة في مسابقة المحارب الدولية في نسختها 12 المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC
حيث تشارك 9 دول جديدة للمرة الأولى في هذه النسخة
حيث يشارك من الدول العربية الدول والفرق التالية : –
الأردن 6 فرق وهي :
الفريق 1 الحرس الملكي RG
الفريق 2 الحرس الملكي RG
فريق التدخل السريع QRF
فريق دائرة المخابرات العامة GID
فريق وحدة البحث الجنائي CMU
فريق قوات الدرك
العراق فريقين وهم :
فريق جهاز مكافخة الإرهاب ICTS
فريق الرد السريع IIF
السعودية 3 فرق وهم :
فريق رئاسة الحرس الملكي السعودي SRG
فريقين من وزارة الدفاع (لم يحدد الصنف والنوع)
قطر 3 فرق وجميعهم من قوات العمليات الخاصة SF
الكويت فريق واحد من كتيبة المغاوير 25
البحرين فريقين وكلاهما من قوة دفاع البحرين (لم يحدد الصنف والنوع)
سلطنة عمان فريق واحد من قوات الشرطة
السودان فريق واحد من وزارة الداخلية