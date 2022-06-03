الدول المشاركة في مسابقة ” المحارب” المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

وطنا اليوم – اعلنت الل‏جنة المنظمة لمسابقة المحارب اسماء الفرق والدول المشاركة في مسابقة المحارب الدولية في نسختها 12 المقامة في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC

حيث تشارك 9 دول جديدة للمرة الأولى في هذه النسخة

حيث يشارك من الدول العربية الدول والفرق التالية : –

‏الأردن 6 فرق وهي :

الفريق 1 الحرس الملكي RG

الفريق 2 الحرس الملكي RG

فريق التدخل السريع QRF

فريق دائرة المخابرات العامة GID

فريق وحدة البحث الجنائي CMU

فريق قوات الدرك

العراق فريقين وهم :

فريق جهاز مكافخة الإرهاب ICTS

فريق الرد السريع IIF

‏السعودية 3 فرق وهم :

فريق رئاسة الحرس الملكي السعودي SRG

فريقين من وزارة الدفاع (لم يحدد الصنف والنوع)

قطر 3 فرق وجميعهم من قوات العمليات الخاصة SF

الكويت فريق واحد من كتيبة المغاوير 25

البحرين فريقين وكلاهما من قوة دفاع البحرين (لم يحدد الصنف والنوع)

‏سلطنة عمان فريق واحد من قوات الشرطة

السودان فريق واحد من وزارة الداخلية