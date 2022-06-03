الآلاف يشيعون الشهيد الجوابرة

وطنا اليوم:شارك الآلاف من أبناء محافظة اربد وكبار ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومنتسبو الأجهزة العسكرية والأمنية في تشييع جثمان شهيد الواجب والحق الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة في مسقط رأسه قرية المخيبة بعد صلاة العصر اليوم من مسجد أبو عبيدة إلى مقبرة المخيبة.

وبحضور مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله شديفات مساعد العمليات وقائد المنطقة العسكرية الشمالية العميد الركن محمود السواعير وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ومندوبة عن منسق الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة في الأردن تشاندانا تيواري، ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح وملفوفا ملفوفاً بالعلم الأردني، نقل خلالها من منزلة إلى مسجد أبو عبيدة إلى مثواه الأخير إلى مقبرة المخيبة، وفق المراسم العسكرية للشهيد، وقدم مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة علم المملكة الأردنية الهاشمية لذويه.

ونعت القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة الأردنية – الجـيش العربـي، يوم الأربعاء، الشهيد الجوابرة، الذي استشهد اثناء أدائه واجبه في مالي.

وكانت قد تعرضت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2، وأثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام العاملة هناك، لهجوم مسلح أدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان.