صور تحكي حجم المأساة لـ100 يوم من الحرب الروسية في اوكرانيا

وطنا اليوم – فوضى، دمار، ومعاناة، هذا ما خلفته الحرب في أوكرانيا، في 100 يوم من “الغزو” الروسي، أدى القصف المدفعي والضربات الجوية المستمرة إلى تحويل مساحات شاسعة من العديد من المدن والبلدات الأوكرانية إلى أنقاض.

وفقًا لـ”اللجنة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان”، فإن الجيش الروسي دمر ما يقرب من 38 ألف مبنى سكني، ما أدى إلى تشريد حوالي 220 ألف شخص.

بينما أحصت منظمة “الصحة العالمية” 296 هجومًا على المستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي في أوكرانيا منذ بداية الغزو، في 24 من شباط الماضي.

تحكي هذه الصور فيما يلي جزءًا من الصورة العامة للمعاناة الإنسانية في أسوأ نزاع مسلح في أوروبا منذ عقود، وتُلقي مزيدًا من الضوء على الموت والدمار والتهجير والفوضى التي سببتها الحرب، بلا نهاية تلوح في الأفق.