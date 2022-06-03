رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا البلاونه ينعى المجالي

وطنا اليوم – نعى خالد صفران البلاونة، رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا، المرحوم الاخ والصديق الدكتور اطراد موسى المجالي ابو سند. وقال البلاونة في نعيه: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّيت خبر وفاة الاخ والصديق إطراد المجالي رحمه الله، اخ الاعلامي الاستاذ لورنس المجالي ، أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، وأتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائل الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى .

إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عزوجل أن يلهمكم وعموم عشائر المجالي الكرام وكافة اصدقاء ومحبين المرحوم ابو سند جميل الصبر والسلوان والسكينة.