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تأكيداً لما نشرته وطنا اليوم بايدن سيلتقي الملك في جولته المرتقبة الى المنطقة

منذ 3 ثواني
تأكيداً لما نشرته وطنا اليوم بايدن سيلتقي الملك في جولته المرتقبة الى المنطقة

 

وطنا اليوم –  قالت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times)  إن الرئيس جو بايدن سيلتقي الملك عبدالله الثاني وقادة دول الخليج و مصر والعراق ضمن جولته الاوروبية الشرق الاوسط، وكانت وطنا اليوم قد نشرت في تحليلها يوم امس تحت عنوان ” الاردن على موعد مع ثلاثة احداث هامة” بان بايدن سيتوقف في عمان خلال جولته الى المتطقة .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين قولهم ان بايدن يخطط لإضافة السعودية إلى جولته التي سيقوم بها هذا الشهر إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتضيف الصحيفة  : بايدن سيلتقي خلال جولته المرتقبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى قادة كل من مصر والأردن والعراق والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل الجوانب اللوجستية وما يتعلق بتوقيت لقاء بايدن بالأمير محمد بن سلمان يَجري العمل عليها.


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