الرئيس الأميركي : للأردن دور مركزي في تمديد الهدنة في اليمن

وطنا اليوم:قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، الخميس، إن الأردن أدى دورا مركزيا في تمديد الهدنة في اليمن بوساطة الأمم المتحدة في استضافة الحوار وتسهيله بحسب بيان نشره البيت الأبيض.

وأضاف بايدن أن الأردن ومصر فتحتا مطاريهما أمام الرحلات الجوية من اليمن الشهر الماضي، مما شكل عنصرًا رئيسيًا في عملية الهدنة.

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون الخميس إلى اتفاق لتمديد الهدنة الحالية لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهائها.

ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطوة، وحض أطراف النزاع على جعلها “دائمة”. وخاض المبعوث الأممي إلى البلد الغارق في الحرب محادثات مكثفة مع أطراف النزاع كافة خلال الأيام الماضية لدفعهم نحو تمديد الهدنة.

وقال بايدن إن هذه الهدنة لم تكن لتتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، وأن السعودية أظهرت قيادة شجاعة من خلال اتخاذ مبادرات في وقت مبكر لتأييد وتنفيذ شروط الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة.

وأضاف بايدن في بيان أن “الشهرين الأخيرين في اليمن، بفضل الهدنة التي أعلنت في نيسان/أبريل، كانا من الفترات الأكثر هدوءا منذ بدء هذه الحرب الفظيعة قبل سبعة أعوام. تم إنقاذ آلاف الأرواح مع تراجع المعارك. من المهم العمل على جعل (الهدنة) دائمة”.

ويهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار