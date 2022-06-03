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شتيوي: نحو مليون عامل في المملكة غير أردني

منذ 17 دقيقة
شتيوي: نحو مليون عامل في المملكة غير أردني

وطنا اليوم:قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إن فرص النجاح في الأردن قلت في السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الاقتصادي الاجتماعي للأردن، رغم ذلك ما زالت موجودة.
وأضاف شتيوي، أن هناك تضخم كبير بعدد خريجي الجامعات في الأردن، الطامحين للعمل في مهن الطبقة الوسطى.
وأشار إلى وجود نحو مليون عامل في المملكة غير أردني، يعملون في الاقتصاد الأردني، ما يدلل على وجود فرص عمل.
ولفت شتوي إلى أن الضغوطات ازدادت على الناس، وارتفعت التوقعات بالنجاح والإنجاز، بالوقت الذي قلت به الفرص.
وبين أن الأردن بلد مرسل ومستقبل للعمالة، وأن دول الخليج جذبت الأردنيين للعمل لديها في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن هناك نمط جديد من الهجرة للدول المتقدمة كالولايات المتحدة وكندا وأوروبا.
وتابع شتيوي أن التكوين المعرفي والتقني الموجود عند الأردنيين أعلى من أن يستوعبه الاقتصاد الأردني.
وعرج شتوي في حديثه إلى نظام التعليم في الأردن الذي ما زال يعلم لمهن ما قبل القرن العشرين، في الوقت الذي دخل به العالم بالثورة الصناعية.


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