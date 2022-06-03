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استكمال أعمال جزء جديد من مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

منذ دقيقة واحدة
استكمال أعمال جزء جديد من مشروع الباص السريع بين عمّان والزرقاء

وطنا اليوم:استكملت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال جزء من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان – الزرقاء، للمسرب الأيمن المحاذي للمنطقة الواقعة من الجسر التنموي إلى حي العراتفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الخميس، إن الاعمال في الموقع شملت إعادة إنشاء مسارب الطريق الرئيسي للمنطقة الواقعة من جسر التنموي إلى حي العراتفة بثلاثة مسارب وكتف وأعمال البنية التحتية كافة من كهرباء، واتصالات، وخطوط الصرف الصحي، وخطوط مياه، وتصريف سطحي، إضافة إلى أعمال الأرصفة وعناصر السلامة المرورية من (إنارة، دهانات أرضية، إشارات تحذيرية وإرشادية، وعاكسات أرضية)، والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وستبدأ الوزارة بأعمال، السبت المقبل، بأعمال إعادة تأهيل المسرب الأيسر من الطريق، حيث ستقوم بالتعاون مع مديرية الأمن العام بإجراء تحويلات مرورية للسير، ضمن الحزمة الثالثة من مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمّان والزرقاء، لمسارب الطريق من المنطقة المذكورة أعلاه والتي تم الانتهاء من إعادة إنشائها حديثا جهة اليمين لتبدأ من جسر التنموي إلى منطقة حي العراتفة لإتاحة العمل في مسارب الطريق الرئيسي جهة اليسار.
ولفتت الوزارة النظر، إلى أن الأعمال في مشروع الباص سريع التردد تم تقسيمها على أجزاء؛ لضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الذي يشهد حركة مرورية كثيفة.
وأكدت، أن التحويلة المرورية التي تجريها مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التمهل والانتباه والتقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات كوادر مديرية الأمن العام.


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