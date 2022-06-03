الإمارات والبحرين تدينان الهجوم الإرهابي على دورية أردنية في مالي

وطنا اليوم:دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي، ما أدى لاستشهاد جندي من قوات حفظ السلام الأردنية وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الخارجية الإماراتية عن تضامنها الكامل مع قوة الانتشار السريع الأردنية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية ولأهالي وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين بشدة للهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرضت له إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وأسفر عن استشهاد جندي أردني وإصابة إثنين آخرين.

وعبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وشعبها، ولذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين اليوم الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديرها لإسهامات القوات الأردنية ضمن قوة حفظ السلام الدولية، في حفظ الأمن والاستقرار والسلام وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه أو مبررات