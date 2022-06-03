“إعصار” اقتصادي قادم باتجاهنا.. رئيس أكبر بنك في أمريكا يحذر

وطنا اليوم – جيمي ديمون ليس خبيرًا في الأرصاد الجوية، لكن الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورجان تشايس” يتوقع حدوث “إعصار” اقتصادي ناتج عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ديمون في مؤتمر مالي: “في الوقت الحالي، الجو مشمس نوعًا ما، الأمور تسير على ما يرام. يعتقد الجميع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه التعامل مع ذلك، لكن الإعصار موجود على الطريق وقادم في اتجاهنا.”

وأضاف ديمون: “لا نعرف ما إذا كانت عاصفة صغيرة أم ساندي، من الأفضل أن تكون مستعدًا لذلك”، مضيفًا أن جي بي مورجان تشايس يستعد “لبيئة غير حميدة” و “نتائج سيئة”.

وقال ديمون إن الاقتصاد “مشوه” بسبب التضخم. كما أنه قلق من أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في فك محفظة سنداته، وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي، في نفس الوقت الذي يرفع فيه أسعار الفائدة. قال ديمون إن هذا شيء لم يتم إعداد السوق له، مضيفًا أن الناس “سيكتبون عن ذلك في كتب التاريخ لمدة 50 عامًا.”