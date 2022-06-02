وطنا اليوم – أثارت تهنئة نشرتها السفارة الأمريكية في الكويت تتعلق بدعم المثلية و”مجتمع الميم” غضبا واسعا في الكويت، وطالب نواب مجلس الأمة باعتذار السفارة.

وقالت الصحيفة الكويتية إن “تصريحات أعضاء مجلس الأمة عكست حالة غضب عارم عبر عنها عدد من النواب، وبلغت حد مطالبة السفارة بالاعتذار كونها تجاوزت ما نصت عليه الاتفاقيات الدبلوماسية من احترام قوانين الدول التي تستضيفها”.

وذلك تعليقا على ما نشرته السفارة عبر حسابيها في “إنستغرام” و”تويتر” حين نشرت مقتطفا من أقوال الرئيس جو بايدن، مرفقا بعلم المثلية: