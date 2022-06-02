الساكت: الضمان الإجتماعي كان له دور كبير…وعتب كبير على بعض من يمثلنا في مجلس النواب

وطنا اليوم – قال الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت تعليقاً على ماجرى الاربعاء من قبل احد النواب في رد المشادة الكلاميه الحادة بين النائب سليمان أبو يحيى ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، حيث قال الساكت :

‏الضمان الاجتماعي كان له دور مميز خلال السنوات الماضية خصوصا اثناء الجائحة .. كل التقدير لادارة هذه المؤسسة ممثلة بالدكتور حازم الرحاحلة على جهودهم المميزة.

واضاف الساكت كفانا جلد للذات وشخصنة، وعتب كبير على بعض من يمثلنا في مجلس النواب.

يذكر أن اجتماع اللجنة النيابية المشتركة (العمل والزراعة) شهدت مشادة كلاميه حادة بين النائب سليمان أبو يحيى ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة.