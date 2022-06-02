بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

منذ 11 ثانية
الملك يؤكد متانة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عقب الاجتماع الرابع عشر الذي عقده مجلس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بمنطقة البحر الميت.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء اليوم، الخميس، أهمية انعقاد مجلس الشراكة لأول مرة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتميزها، التي تعود إلى عام 1977.
كما استقبل جلالته في منطقة البحر الميت، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ممثلين عن مجلس الشراكة وهم: وزراء خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، ولوكسمبورغ جان أسلبورن، وإيرلندا سيمون كوفيني، واليونان نيكوس ديندياس، والمفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.
وتطرق جلالة الملك إلى آخر التطورات في المنطقة وأثرها على الأمن الإقليمي، بخاصة القضية الفلسطينية التي تحتاج إلى جهود وتكاتف إقليمي ودولي من أجل خلق فرص حقيقية لإحراز تقدم في تحريك عملية السلام، وكسر الجمود الحالي، ووقف استمرار دوامة العنف الذي يؤثر على استقرار المنطقة وأمنها.
وأشار جلالته إلى اهتمام الأردن ودول عربية بإيجاد مشاريع تعاون إقليمي لتحقيق التنمية والازدهار في شتى المجالات، وبما يلبي مصالح شعوب المنطقة ويحقق طموحاتهم ويعود بالنفع عليهم.
من جهتهم، أشاد بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون ممن حضر اللقاء بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مؤكدين ضرورة توسيع التعاون في المجالات كافة.
وشددوا على أهمية وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021 – 2027، بخاصة أن الأردن يحظى بصفة شريك متقدم في المجلس منذ العام 2010.
كما ثمنوا دور الأردن المحوري في الإقليم، بقيادة جلالة الملك الذي يعمل بشكل حثيث من أجل إيجاد أفق لحل القضية الفلسطينية، وحلول سياسية لقضايا المنطقة.
وأشادوا بعملية التحديث التي يقودها جلالته ضمن مسارات سياسية واقتصادية وإدارية، معتبرين أن هذه خطوات حصيفة ينظر إليها بإيجابية.
وفي معرض الحديث عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ركز بوريل ووزراء الخارجية والمسؤولون الأوروبيون على أهمية التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.
وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما حضر اللقاء الأول سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي، كارل هالرجارد


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

19:12

اجتماع وزاري لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

19:10

افتتاح مصنعين في الضليل يوفران 1750 فرصة عمل للأردنيين

19:07

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

19:01

الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

18:59

تركيا تغير اسمها دوليا.. وهذا الاسم الجديد المُعتمد رسميا

18:30

الفلاحات : الحكومة لا تحكم الا على الغلابا

18:26

حافلة مدرسة خاصة في عمّان تتعرض لحادث وإيعاز عاجل من وزير التربية والتعليم

17:59

مقترح تنموي استثماري في محافظة العقبة يوفر آلاف فرص العمل

17:39

العجارمة يكرم المدارس الحاصلة على جوائز على مستوى المملكة والمستوى العالمي في مديرية العقبة

17:03

مركز صحة المرأة في عمان الأهلية يقدم محاضرة توعوية بعنوان حان الوقت لتوسيع مفهوم صحة المرأة

17:02

كلية العمارة والتصميم تنظيم ورشتي عمل في كلية السلط التقنية

17:01

قسم التصميم الداخلي في عمان الأهلية يشارك في ملتقى التصميم الداخلي السادس

16:59

محاضرة تبادل المعرفة والخبرات لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في عمان الأهلية

16:57

تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين

16:47

مواطن أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

16:38

مقتل مهرب وإلقاء القبض على آخر على الحدود الأردنية الشرقية

16:38

قطيشات لوطنا اليوم : الليلي رفض التسوية و سنسدد المبلغ على دفعتين و مبلغ قادم للفيصلي

16:36

حكم قضائي يوقف مشروع الاوتوبارك في شوارع اربد

16:35

الاردن على موعد مع ثلاثة أحداث هامة

16:21

تعرّف إلى 5 دول عربية الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء والطاقة العالمية

15:53

بايدن يتجه لزيارة دول في الشرق الأوسط بينها الأردن والسعودية

15:50

مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الثانية من مشروع ” بنيان “

15:46

تحقيق بشبهة انتحار خمسيني في الزرقاء

15:40

الرزاز في مؤتمر تدعمه الفنانة اللبنانية إليسا: لانريد مواطنة مجتزأه غير كاملة الدسم

15:35

بعد المشادة مع ابو يحيى .. الصفدي والحراسيس في مكتب الرحاحلة

15:07

البيئة تطلق مشروع تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا

15:05

توافق أردني مصري إماراتي على زراعة القمح والشعير

14:52

ارتفاع الطلب على الخراف الكبيرة استعدادا للأضاحي

14:48

فارهيلي: حزمة مساعدات إضافية للأردن للأعوام من 2021-2027

14:45

بوريل: الاتحاد الأوروبي سيدعم الطاقة المتجددة وإدارة المياه في الأردن

14:42

الشيخ الدكتور عمّار المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات يبحث أوجه التعاون مع الأردن

14:39

فريق من جامعة البترا يشارك في ورشة تدريبية دولية

14:37

توجه حكومي لدعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب

14:24

هل أوصى الشريف الحسين بن علي ان يدفن في القدس ؟؟

14:21

مارسيليا يتحرك نحو مارسيلو

14:00

شركات توجه انذارات بانهاء خدمات موظفيها

13:48

وزير الداخلية يزور مديرية الأمن العام

13:44

وزير العمل: توجيهات ملكية لزيادة الفروع الإنتاجية

13:42

منح 4 آلاف تأشيرة للحجاج الأردنيين وتمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر

13:40

المعلم السواعير يرد على تلميذه امين عام وزارة التربية والذي قبله على رأسه

12:51

فِيلَادِلْفِيَا تُنَظِّمُ مُلْتَقَى اَلْإِبْدَاعِ وَالرِّيَادَةِ اَلثَّالِثِ تَزَامُنًا مَعَ اَلْيَوْمَ اَلْعَالَمِيَّ لِلْإِبْدَاعِ‎‎

12:49

بحث سبل التعاون بين جامعة فيلادلفيا والسفارة الإندونيسية‎‎

12:47

الفايز يشيد بجهود السعودية في خدمة الحجاج

12:32

اتحاد المزارعين: مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

12:29

الاتحاد الأوروبي يطلق منصة لدعم الاستثمار في الأردن

12:23

فيلم توم كروز الجديد يواجه “فيتو” صيني.. والسبب “سترة”

12:19

راتب شهر لقضاء يوم على الشاطئ.. مسابح لبنان “للميسورين فقط”

12:11

الحبس 10 سنوات لمتهم يصنع”الجوكر” بقصد الإتجار

وفيات

الزميل الدكتور عامر القرالة في ذمة اللهالحنيطي ينعى العميد الركن المتقاعد عبدالله الجبوروفيات الأربعاء 1-6-2022وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022