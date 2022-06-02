وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي

وطنا اليوم_التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، في مقر الوزارة، اليوم الخميس، وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق.



وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جاء بحضور السفير السعودي بعمان نايف السديري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتشجيع السياحة البينية وزيادة حركة الطيران والرحلات، مؤكدين عمق العلاقات الاخوية التي تجمع المملكتين الاردنية والسعودية في مختلف المجالات.



وقال الجانبان، إن هناك فرص واعدة لزيادة اعداد السياح بين البلدين، مؤكدين أهمية التشبيك والتنسيق ما بين وكالات ومكاتب السياحة بين البلدين لإعداد حزم سياحية والترويج للمناطق السياحية والأثرية في المملكتين بشكل مشترك، ووضع برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات بالمجال السياحي بين البلدين.



وأكد الوزير الفايز، أن الأردن يتمتع بمنتج سياحي متنوع وفريد يتناسب وأذواق الأشقاء السعوديين، مبيناً أهمية تعزيز حجم التبادل السياحي بين البلدين الشقيقين، وزيادة اعداد السياح.



من جهته، بين الدكتور الربيعة، ان هناك تسهيلات للسياح والمسافرين الاردنيين لزيارة المملكة العربية السعودية لغايات السياحة الاثرية والطبيعية والترفيهية.



وحضر اللقاء من الجانب السعودي، وكيل وزارة الحج والعمرة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحيم وزان، ووكيل وزارة الحج والعمرة للتعاون الدولي الدكتور الحسن بن يحيى آل المناخرة، مدير مكتب الوزير الخاص احمد بن هيازع البارقي، ومن مكتب الوزير بندر بن فاضل السليماني، وادارة مكتب التعاون الدولي سلطان بن عايد الحربي.



ومن الجانب الأردني أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس ايمن ابو خروب، والناطق الإعلام للوزارة أحمد الرفاعي.