تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين

وطنا اليوم:أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين ، عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين) يوم الأحد المقبل، حيث سيعمل المعبر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وذلك بسبب “الأعياد اليهودية” .

ودعت الإدارة العامة، في بيان، اليوم الخميس، المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام