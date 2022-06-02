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مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الثانية من مشروع ” بنيان “

منذ 15 ثانية
مديرية الأمن العام تطلق المرحلة الثانية من مشروع ” بنيان “

وطنا اليوم_مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أطلق العميد أيمن العوايشة المساعد للعمليات والتدريب المرحلة الثانية من مشروع “بنيان” الهادف إلى تعزيز القيم الإيجابية وتحصين الشباب، وتعزيز الشراكة الأمنية المجتمعية.

وجاء إطلاق المشروع القائم على الشراكة بين مديرية الأمن العام والوزارات والمؤسسات الوطنية، بمناسبة عيد الاستقلال، وتيمناً بما تحمله هذه المناسبة من معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وحضر حفل الإطلاق أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ومندوبو وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الأردنية ومندوبون من المؤسسات الوطنية وعدد من ضباط المديرية.

وبيَّن العوايشة ، أن مشروع “بنيان” هو امتداد لإستراتيجية الأمن العام التي تناولت الأمن الإنساني كمفهوم أوسع للأمن بأشكاله ومضامينه المختلفة، لافتاً إلى أهمية الشراكة القائمة بين المؤسسات المجتمعية والتربوية التي تمثل الحواضن الفكرية، وتتكاتف لبناء ثقافة وطنية تنعكس على أمن المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن “بنيان” مشروع واعد تجاوز التخطيط الأمني التقليدي، إلى العمل ضمن إستراتيجيات أمنية حديثة تواكب المتغيرات المجتمعية، وتهدف إلى ترسيخ الهوية الوطنية وغرس المعارف والقيم الإيجابية وتعزيزها لحماية المجتمع من المظاهر والسلوكيات الخاطئة.

وقدَّم مدير مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد محمود الشياب إيجازاً بيَّن فيه محاور تنفيذ المشروع خلال عام قادم، وأهم البرامج والأنشطة التي اشتمل عليها، وآليات القياس والتقييم للأثر المتحقق من المشروع في تعزيز أمن المجتمع.

إلى ذلك، قامت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بتخريج دورة “همة شباب” خلال حفل الإطلاق، والتي ضمت مشاركين من فئة الشباب من محافظات مختلفة، في دورة اشتملت على عدد من المساقات الأمنية، وتدريبات على مهارات الاتصال والتواصل، وبناء المبادرات والعمل التطوعي.

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