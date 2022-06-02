تحقيق بشبهة انتحار خمسيني في الزرقاء

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني ورود بلاغ إلى غرفه عمليات الزرقاء صباح الخميس عن سقوط شخص خمسيني من الطابق الثالث في منطقة الغويرية حيث تم اسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الا انه ما لبث وان فارق الحياة.

وفيما توجد شبهة انتحار بالحادثة، فإن الجهات الأمنية بدأت بالتحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.