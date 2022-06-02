الرزاز في مؤتمر تدعمه الفنانة اللبنانية إليسا: لانريد مواطنة مجتزأه غير كاملة الدسم

وطنا اليوم – قال الرئيس الاسبق الدكتور عمر الرزاز إن مفهوم المساواة في المنطقة العربيّة لا يزال إشكاليًا في حين أن دول العالم تقدّمت كثيرًا في مجال معالجة عدم المساواة ووضعت السياسات اللازمة في هذا المجال.

وأضاف في كلمة لأول منتدى من أجل المساواة في المنطقة العربية عقدته الاسكوا في عمان اول من امس أنه لا يمكن أن نتحدّث عن المساواة إذا لم نبدأ بتحقيق تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل للثروات، وتعديل ضريبة المبيعات لتُصبح تصاعديّة.

وضرب الرزاز امثلة لعدم المساواة اثناء توليه وزارة التربية والضمان الاجتماعي الاولى تعلقت بحرمان طالب من اعادة امتحان اللغة الانجليزية في الثانوية العامة رغم تقدمه في المواد الاخرى وحرمانه بسبب الرسوب المتكرر وعدم اعطاءه فرصة اعتبرها الرزازمثلا لعدم المساواة.

كما ضرب مثلا اخرا حينما كان مديرا للضمان ولم تستطع علمة من الاستفادة من تقاعد الضمان رغم عملها 17 سنة بسبب قرار تعطيلها من المدرسة الخاصة التي عملت بها خلال العطلة الصيفية مما حداه لتعديل القانون الذي كان يلزم ان تكون الرواتب متتالية لثلاث سنوات.

الرزاز تحدث بكلمته عن ضرورة انسنة مخرجاتنا واهمية عقلنة السياسات موكدا علة “لانريد مواطنة مجتزأه غير كاملة الدسم”..

كانت لجائحة كوفيد-19 تداعيات عميقة على المنطقة العربيّة، فزادت أوجه عدم المساواة بين المناطق والطبقات الاجتماعية والجنسين بشكلٍ لافت، وارتفع عدد الفقراء بصورة غير مسبوقة، ما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار في البلدان العربية. تحت وطأة هذه الظروف المقلقة، انطلقت صباح اليوم أعمال المنتدى في عمّان، الأردن، بمشاركة واسعة تضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، وخبراء إقليميين ودوليين، وأكاديميين، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ووسائل إعلامية.

يُعقد المنتدى، الذي تنظّمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا ومجموعة باثفايندرز من أجل مجتمعات سلميّة وعادلة وشاملة، تحت عنوان “نحو تشغيل شامل للشباب والشابات في المنطقة العربيّة”، ويهدف إلى إتاحة منبر إقليمي للدول العربيّة للاجتماع بشكل دوري من أجل مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بعدم المساواة بصورة متكاملة، وطرح أفكار وحلول عملية للسياسات المطلوبة للحد منها.

وشهد الافتتاح كلمتين لكلّ من الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ورئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز. وتستمر أعمال المنتدى حتى يوم غد الثلاثاء 31 أيار/مايو وتُختتم بإطلاق مبادرة “جُسور”، وهي مبادرة إقليميّة تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة، وذلك بحضور النجمة اللبنانية إليسا، الوجه الإعلامي الداعم لهذه المبادرة.

في كلمتها، عدّدت دشتي أوجه اللامساواة في المنطقة ووصفتها بأنّها “قنبلة موقوتة” يُخشى أن تنفجر في أي لحظة وأن تدمّر النسيج الاجتماعيّ وتقضي على ما تبقّى من تفاؤل للشعوب بأنّ التغيير ممكن. ورأت أن المواطنين مستعدون لتحمّل الظروف الصعبة طالما أنها لن تستمرّ طويلًا، مضيفة أن هذا التفاؤل يعني أنّهم لا يزالون يتوقّعون من الحكومات العمل من أجلِ التغيير، ومشيرة إلى استطلاعٍ أجرَتْه الإسكوا في عشرِ دولٍ عربيةٍ قبيل اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، حيث أعرب نصف المجيبين عن تفاؤلهم بشأن المساواةِ في المنطقة.

وبحث المشاركون على مدى يومي المنتدى في أوجه الشبه بين عدم المساواة في المنطقة العربية وعلى الصعيد العالمي، وبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وظاهرة بطالة الشباب، ودور القطاع الخاص كجهة فاعلة في هذا المجال.