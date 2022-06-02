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البيئة تطلق مشروع تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا

منذ دقيقة واحدة
البيئة تطلق مشروع تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا

وطنا اليوم – حمزه المرعب الصقور

مندوبًا عن معالي وزير البيئة الاكرم افتتح الدكتور احمد عبيدات مدير مديرية الإعلام والاتصال والناطق لوزارة البيئة ، مشروع تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا ، بحضور رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات وذلك في مقر بلدية شرحبيل بن حسنه .

ولقد حضر المشروع هذا اليوم الخميس ٢ /حزيران رئيس بلدية شرحبيل بن حسنه الأستاذ محمد سعد البلاونه وأهالي منطقة كريمه وابو سيدو والسليخات ومدير صندوق المعونة الوطنية في كريمه ومندوبو الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومدير حماية البيئة لوادي الأردن المهندس محمد الصقور وعضو اللامركزية السيد عقاب العوادين ، حيث رحب رئيس بلدية شرحبيل بن حسنه الاستاذ محمد البلاونة بالمشاركين والضيوف وتحدث عن اهمية المشاريع ودورها في حماية البيئة والمحافظة عليها .

وتحدث الدكتور محمد عبيدات عن اهمية المشروع والشراكة بين وزارة البيئة في الوصول الى المناطق الاكثر احتياجا من اجل دعم المزارعين المبتدئين وخاصة النساء لتعليمهم على آليات الزراعة المائية وأهميتها على الأمن الغذائي المحلي .

وتحدث ايضا الدكتور عبيدات عن ألأهمية والشراكة بين المركز الوطني للعدالة البيئية وان المشروع سيتم اختيار عشرة أسر للاستفادة من المشروع والذي يتراوح قيمة حوالي مائة الف دينار، ولنشر الوعي البيئي والتسويق البيئي للمنتج لتصبح الأسر منتجة ولها منتج يدر عليها دخلا وبلغ تحيات معالي الوزير الأكرم و عطوفة الامين العام للجميع .
وشرح الدكتور محمد عيادات عن مراحل المشروع والية اختيار المستفيدين ابتداء من مرحلة التوعية والتثقيف القانوني البيئي وصولا الى مرحلة الانتاج ، وبدورها عرضت مستشارة التدريب والتطوير في المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور ندى حمدان أهم خطوات السلوك البيئي. وتناولت السيدة حنين ابو الرب الحديث عن التسويق البيئي.
حيث هذا المشروع سيستمر لمدة ثلاثة ايام

 

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