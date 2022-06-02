توجه حكومي لدعم مشغلي ومستثمري نقل الركاب

وطنا اليوم:قالت هيئة تنظيم النقل البري إنها ستضع آلية لدعم المشغلين والمستثمرين في قطاع نقل الركاب والبضائع والشحن، للحد من تداعيات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الفترات السابقة عليهم.

وأكدت هيئة النقل في بيان صحفي الخميس، أن الآلية تأتي لضمان المحافظة على هامش الربح للمشغلين، وإبقائه مستثمرا في هذا القطاع الحيوي، وممارسة الخدمة بالتعاون مع الهيئة لتحسينها وتجويده