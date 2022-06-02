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منح 4 آلاف تأشيرة للحجاج الأردنيين وتمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر

منذ 43 ثانية
منح 4 آلاف تأشيرة للحجاج الأردنيين وتمديد تأشيرة العمرة 3 أشهر

وطنا اليوم:أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الخميس، على وجود تنسيق “كبير” مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بخصوص الاستعدادات لموسم الحج.
وأضاف خلال حديثه بمؤتمر صحفي عقد في مقر السفارة السعودية في عمان أن أماكن استقبال الحجاج القادمين من الأردن “جاهزة”.
وفي حديثه عن موسم الحج الحالي قال إن عدد الحجاج مليون حاج لضمانة سلامتهم في ظل وجود وباء الكورونا وضمان الخدمة الجيدة.
“المملكة حريصة على أن يكون الحج ميسرا ومسهلا مع تسهيل الإجراءات وتطويرها والاستعداد المبكر لجميع الحجاج من حيث الإقامة والإعاشة والنقل والنقل الجوي، وكل الترتيبات تسير على قدم وساق” وفق الوزير السعودي
وأضاف الوزير: “بطاقة الحج الذكية التي ستطبق هذا العام تساهم في سهولة تنقل الحجاج وسرعة وصولهم إلى مواقعهم وتقليل فقدان الحاج”.
“سنعمل على منصة نسك وهي منصة كاملة تروي التجربة الرقمية وذلك بهدف تحسين الخدمة والارتقاء بها” وفق الوزير السعودي
وتحدث الربيعة عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقدم للعمرة إلكترونيا بهدف تسهيل العمل، بحيث يمكن للشخص التقدم إلكترونيا للحصول على تأشيرة العمرة وعادة ما تصدر خلال 24 ساعة.
وأعلن الوزير الربيعة عن تمديد تأشيرة العمرة من شهر إلى 3 شهور بدون قيود، بحيث يستطيع الشخص التنقل في كل أنحاء السعودية دون قيود


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