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أبو حيدر : وضع قطاع النقل العام سيء جداَ

منذ 31 ثانية
أبو حيدر : وضع قطاع النقل العام سيء جداَ

وطنا اليوم:طالب نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، اليوم، وزارة النقل و هيئة تنظيم النقل البري بإعادة النظر بأجور وسائط النقل العام في أسرع ما يمكن بما يناسب ارتفاعات أسعار المحروقات ومعدل التضخم في الأردن، لمساعدة العاملين تجاوز التحديات التي تواجههم نتيجة الارتفاع الحاصل.
وأضاف في تصريح أن وضع قطاع النقل العام حاليا سيء جدا ومتأثرا بارتفاع المحروقات والكلف التشغيلية بالإضافة إلى شركات التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وأوضح بأنه تم توجيه كتب رسمية منذ بداية ارتفاع البنزين لوزارة النقل و هيئة تنظيم النقل البري حتى قبل ارتفاع التعرفة الحالية لكن دون أي رد من قبلهم.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر بيع البنزين (أوكتان 90 ) في شهر حزيران 920 فلسا/لترا بدلاً من 885 فلس/لتر، و سعر البنزين (أوكتان 95) 1180 فلسا/لترا بدلا من 1120 فلسا/لتر.


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